Deprem konutu hak sahipliği başvuruları için ek süre

Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden etkilenen, evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlara hak sahipliği başvurusu için iki günlük ek süre tanınacağını açıkladı.

Deprem konutu hak sahipliği başvuruları için ek süre
Yayınlanma: Güncellenme:

Valilikten yapılan açıklamada, hak sahipliği başvurusunu yapamayan kişilerin 21-22 Kasım tarihlerinde AFAD’ın 81 ildeki müdürlüklerinden ve e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş'ta yaşamakta olup diğer illerdeki hasarlı konutlar için hak sahipliği başvurusu yapacak olan afetzedeler AFAD İl Müdürlüğüne şahsen başvurarak bu işlemlerini yapabileceklerdir. İlimiz merkez ve ilçelerimizden yapılacak şahsen başvurular, 21 Kasım 2024 günü saat 08.00'de başlayıp, 22 Kasım 2024 saat 23.59'da sona erecektir. e-devlet başvuruları 21 Kasım 2024 günü saat 00.01'de başlayıp, 22 Kasım 2024 günü 23.59'da sona erecektir."
Türk dünyasında Divanu Lugati't-Türk sergisiTürk dünyasında Divanu Lugati't-Türk sergisiDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kahramanmaraş deprem
Günün Manşetleri
Hizbullah’tan İsrail’in Hayfa kentine 90 roketli saldırı
Vatan Partisi'nden "DEM Parti Kapatılsın" imza kampanyası
Tarafsızlık tartışması yumruklaşmaya döndü
DEM Partili Belediyelerde işten çıkarmalar devam ediyor
Putin ile Trump telefonda görüştü mü?
Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil gözaltında, Serdar Ortaç aranıyor
İşsizlik rakamları açıklandı
Trump LGBT dayatmasına karşı kolları sıvadı
İsrail saldırıları devam ediyor
Doğu Perinçek’ten Atatürk ve Cumhuriyet dersi
Çok Okunanlar
SGK uzmanı açıkladı! Asgari ücret zammında Erdoğan'ı işaret etti SGK uzmanı açıkladı! Asgari ücret zammında Erdoğan'ı işaret etti
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste
Bankalar yarışa girdi: Sıfır faizle 50 bin TL kredi Bankalar yarışa girdi: Sıfır faizle 50 bin TL kredi
Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil gözaltında, Serdar Ortaç aranıyor Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil gözaltında, Serdar Ortaç aranıyor
Beşiktaş–Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı yer belli oldu Beşiktaş–Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı yer belli oldu