Deprem sonrası fahiş fiyat alarmı: Denetimler sıkılaştı

Ticaret Bakanlığı, 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen depremin ardından gelen şikayetler üzerine fiyat denetimlerine başladı. Özellikle deprem çantası, ilk yardım çantası ve çadır gibi hayati ürünlerin satış fiyatlarında ani yükselişler tespit edildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki fiziki satış noktalarının yanı sıra büyük e-ticaret platformları da kapsamlı denetime alındı. Bakanlık, bu platformlardan satış yapan satıcılardan bilgi ve belge talep ederek süreci yakından izliyor.

1079 ÜRÜNDE USULSÜZLÜK BELİRLENDİ

Yürütülen denetimler sonucunda 1079 farklı üründe fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen 236 işletmeyle ilgili analiz ve incelemeler sürüyor. İnceleme sonunda mevzuata aykırı hareket ettiği kesinleşen firmalara ağır para cezaları uygulanacak.

Bakanlığın açıklamasına göre, fahiş fiyat artışı tespit edilen her bir ürün için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Deprem çantası, ilk yardım çantası ve deprem çadırı gibi 1079 üründe 236 işletmenin fiyat artışı yaptığı tespit edilmiş olup, halihazırda bu işletme ve ürünlerle ilgili analiz ve inceleme çalışmaları devam etmektedir. Nihai inceleme sonucunda aykırılık tespit edilen işletmelerin satışa sunduğu her bir ürününde yaptığı fahiş fiyat artışı için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak adil, şeffaf, tüketici dostu, aynı zamanda işini layıkıyla yapan ticari işletmelerimizin hakkının korunduğu bir piyasa düzeninin sağlanması adına mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi vurguluyor, afet durumlarında toplumsal hassasiyeti fırsata çevirerek fahiş fiyat artışı yapan ve vatandaşlarımızı mağdur eden kişi ve kuruluşlara karşı denetimlerimizin devam edeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz."