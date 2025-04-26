Timberwolves evinde güldü: Lakers'ı geçerek seride öne geçti

NBA play-off'ları Batı Konferansı 1. turunda Minnesota Timberwolves, Target Center’da Los Angeles Lakers’ı ağırladı. Serinin üçüncü maçında ev sahibi ekip, özellikle Jaden McDaniels ve Anthony Edwards’ın etkili performanslarıyla maçı 116-104 kazanmayı başardı.

McDaniels 30 sayı ve 5 ribauntla maçın en skorer ismi olurken, Edwards ise 29 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistle galibiyete büyük katkı sağladı.

LEBRON JAMES’TEN TARİHİ PERFORMANS

Konuk ekip Lakers’ta tecrübeli yıldız LeBron James, 38 sayı kaydederek play-off tarihine geçti. 40 yaşındaki James, NBA play-off tarihinde bir maçta 35 sayı barajını geçen en yaşlı oyuncu unvanını elde etti. Ancak bu bireysel başarı, takımının galibiyetine yetmedi.

Dört galibiyete ulaşan takımın bir üst tura çıkacağı seride Timberwolves 2-1 öne geçmiş durumda. Serinin dördüncü maçı yarın yine Minnesota’da oynanacak. Lakers, seride dengeyi sağlamak için sahaya çıkacakken, Timberwolves avantajını koruma peşinde olacak.

GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Play-off heyecanı üç karşılaşmayla devam etti. İşte diğer sonuçlar:

Orlando Magic - Boston Celtics: 95-93 (Seri 1-2)

Milwaukee Bucks - Indiana Pacers: 117-101 (Seri 1-2)

Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers: 116-104 (Seri 2-1)