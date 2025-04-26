Timberwolves evinde güldü: Lakers'ı geçerek seride öne geçti

NBA play-off heyecanı sürerken, Minnesota Timberwolves evinde konuk ettiği Los Angeles Lakers’ı 116-104 mağlup ederek seride 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. Mücadelenin öne çıkan isimleri Jaden McDaniels ve Anthony Edwards oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Timberwolves evinde güldü: Lakers'ı geçerek seride öne geçti
Yayınlanma:

NBA play-off'ları Batı Konferansı 1. turunda Minnesota Timberwolves, Target Center’da Los Angeles Lakers’ı ağırladı. Serinin üçüncü maçında ev sahibi ekip, özellikle Jaden McDaniels ve Anthony Edwards’ın etkili performanslarıyla maçı 116-104 kazanmayı başardı.

McDaniels 30 sayı ve 5 ribauntla maçın en skorer ismi olurken, Edwards ise 29 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistle galibiyete büyük katkı sağladı.

LEBRON JAMES’TEN TARİHİ PERFORMANS

Konuk ekip Lakers’ta tecrübeli yıldız LeBron James, 38 sayı kaydederek play-off tarihine geçti. 40 yaşındaki James, NBA play-off tarihinde bir maçta 35 sayı barajını geçen en yaşlı oyuncu unvanını elde etti. Ancak bu bireysel başarı, takımının galibiyetine yetmedi.

Dört galibiyete ulaşan takımın bir üst tura çıkacağı seride Timberwolves 2-1 öne geçmiş durumda. Serinin dördüncü maçı yarın yine Minnesota’da oynanacak. Lakers, seride dengeyi sağlamak için sahaya çıkacakken, Timberwolves avantajını koruma peşinde olacak.

GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Play-off heyecanı üç karşılaşmayla devam etti. İşte diğer sonuçlar:

Orlando Magic - Boston Celtics: 95-93 (Seri 1-2)
Milwaukee Bucks - Indiana Pacers: 117-101 (Seri 1-2)
Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers: 116-104 (Seri 2-1)

Sınırda sıkı denetim: Kırklareli ve Edirne’de 24 düzensiz göçmen yakalandıSınırda sıkı denetim: Kırklareli ve Edirne’de 24 düzensiz göçmen yakalandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

nba
Günün Manşetleri
Toplu taşıma 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak
Meteoroloji 50 ili uyardı
Doğu Perinçek, Önder'le görüşmesini anlattı
Metro İstanbul'da grev aşamasına gelindi
Ulusal Kanal sordu, halk yanıtladı
İran’dan Washington’a net mesaj
Şişecam’da grev kararı
Tarım Bakanlığı ifşa etti
Türkiye ve Rusya’dan Suriye gündemli görüşme
Deprem riski en düşük 21 şehir belli oldu
Çok Okunanlar
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?
Deprem sonrası fahiş fiyat alarmı Deprem sonrası fahiş fiyat alarmı
İBB’ye ikinci operasyon İBB’ye ikinci operasyon
Toplu taşıma 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak Toplu taşıma 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak
Sürücüler dikkat! Sürücüler dikkat!