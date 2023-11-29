Depremzedelerin Borçlarına Yeni Erteleme

Deprem bölgesindeki bazı illerde mücbir sebep hali uzatıldı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halini 30 Nisan 2024'e uzattı.

Süre 30 Kasım’da Sona Eriyordu

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu bölgelerdeki mükellefler; Mücbir sebep halinin başladığı 6 Şubat 2023’ten, sona ereceği 30 Nisan 2024’e kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerini 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü sonuna kadar verilebilecek.



Bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler ile 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti ve 2024 yılı motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksiti 31 Mayıs 2024 Cuma günü sonuna kadar ödenebilecek.



Kararla, yapılandırma başvuru ve ödeme süreleri de uzatıldı. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki vergi dairelerine borçlu mükellefler, yapılandırma başvurularını 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü sonuna kadar yapabilecek. İlk taksitlerini 2 Eylül 2024 Pazartesi gününe kadar, diğer taksitlerini de bu taksiti takip eden aylık dönemler halinde ödeyebilecek.