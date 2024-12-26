Dev operasyon: 1520 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sahte zeytinyağı operasyonu gerçekleştirildi. 1520 litre sahte yağ ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dev operasyon: 1520 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı, sahte zeytinyağı üretimiyle ilgili aldığı bir istihbarat üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar neticesinde, şüpheli E.Ç.'nin ucuz pamuk, soya ve bitkisel yağları kullanarak, içerisine aroma ve endüstriyel boya katıp sahte zeytinyağı ürettiği tespit edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli E.Ç.'nin kullandığı aracı Yaraş Mahallesi'nde durdurdu. Yapılan detaylı aramada, şüphelinin aracında 1520 litre sahte zeytinyağı bulundu.

Ele geçirilen sahte zeytinyağı, imha edildi. Olayın ardından şüpheli E.Ç., gözaltına alındı ve hakkında yasal işlemler başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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