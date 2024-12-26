Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı! Toplam rezerv miktarı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini duyurdu. Yapılan açıklamayla Merkez Bankası'nın toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 13 Aralık'ta 98 milyar 175 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 20 Aralık itibarıyla 787 milyon dolar azalışla 92 milyar 388 milyon dolara geriledi.

13 Aralık'ta 65 milyar 307 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri de 20 Aralık itibarıyla 1 milyar 501 milyon dolar azalarak 63 milyar 806 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 20 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 288 milyon dolar azalışla 163 milyar 482 milyon dolardan 156 milyar 194 milyon dolara düştü.