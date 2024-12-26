Meteoroloji'den 27 Aralık Cuma fırtına uyarısı! Etkili olacağı bölgeler açıklandı

Yurt genelinde görülmesi beklenen hava olaylarıyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Meteoroloji'den yapılan son açıklamada, 27 Aralık Cuma günü için iki bölgeye fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji, Güney Ege'nin kuzey kesimleri ve Batı Akdeniz'in batısında fırtına yaşanacağını bildirdi.

Buna göre, Güney Ege'nin kuzey kesimlerinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'in batısında, özellikle Finike ve Fethiye açıklarında ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren doğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, yarın sabah saatlerinde sona ermesi öngörülüyor.