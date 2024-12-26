SON DAKİKA! Isparta'da şiddetli deprem

Isparta'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Birçok kişi tarafından hissedilen depremin ayrıntılarıyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama yapıldı.

Buna göre, Isparta'da merkez üssü Yalvaç ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde şiddetli bir deprem oldu. Saat 18.00'de meydana gelen depremin derinliğinin 10.11 kilometre olduğu belirtildi.

Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.