SON DAKİKA! Isparta'da şiddetli deprem
Isparta'da saat 18.00'de şiddetli bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ayrıntılarıyla ilgili AFAD'dan açıklama yapıldı.
Yayınlanma:
Isparta'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Birçok kişi tarafından hissedilen depremin ayrıntılarıyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama yapıldı.
Buna göre, Isparta'da merkez üssü Yalvaç ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde şiddetli bir deprem oldu. Saat 18.00'de meydana gelen depremin derinliğinin 10.11 kilometre olduğu belirtildi.
Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 26, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Yalvaç (Isparta)
Tarih:2024-12-26
Saat:18:00:45 TSİ
Enlem:38.34389 N
Boylam:31.16639 E
Derinlik:10.11 km
Detay:https://t.co/lG4whmPq2H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi