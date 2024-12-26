Kandil'den Bahçeli'ye açılım çağrısı

Köşeye sıkışan terör örgütü PKK, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine olası operasyonu nedeniyle de panik içinde…



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrılarıyla gündeme gelen sözde açılımı gündemde tutmaya çalışan Kandil, Bahçeli’ye “acele edin” mesajı gönderdi.



PKK’nın üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan, MHP Lideri Bahçeli’ye çağrıda bulunarak, "Fırsat kaçırıyor. Türkiye imkanları tüketiyor.” Dedi.



Terör örgütünün medya organına konuşan Kalkan, "Bahçeli, gerçekten ciddi bir kişiye benziyordu. Sözü dikkate alınabilir mi dedik. Ama hiç öyle çıkmadı. Ortada hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.



Duran Kalkan, süreci Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın engellediğini söyledi.