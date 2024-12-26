Kandil'den Bahçeli'ye açılım çağrısı

PKK’nın üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye açılım çağrısı yaptı. “Türkiye imkanları tüketiyor” diyen Kalkan, Bahçeli’nin başlattığı süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın engellediğini söyledi.

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Kandil'den Bahçeli'ye açılım çağrısı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrılarıyla gündeme gelen sözde açılımı gündemde tutmaya çalışan Kandil, Bahçeli’ye “acele edin” mesajı gönderdi.

PKK’nın üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan, MHP Lideri Bahçeli’ye çağrıda bulunarak, "Fırsat kaçırıyor. Türkiye imkanları tüketiyor.” Dedi.

Terör örgütünün medya organına konuşan Kalkan, "Bahçeli, gerçekten ciddi bir kişiye benziyordu. Sözü dikkate alınabilir mi dedik. Ama hiç öyle çıkmadı. Ortada hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Duran Kalkan, süreci Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın engellediğini söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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