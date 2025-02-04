Dev operasyon! 5 milyar TL’lik vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, İstanbul ve Manisa merkezli olarak yürütülen "HÜCRE-8" operasyonunda 2 organize dolandırıcılık çetesinin çökertildiğini duyurdu. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, H.Ç. ve M.S.’nin elebaşılığını yaptığı suç örgütlerine yönelik 64 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan elde edilen mal varlığını aklama ve arazi kanununa muhalefet gibi suçları işlediği tespit edildi.

5 MİLYAR TL'LİK MALVARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında yaklaşık 5 milyar TL değerindeki mal varlıkları güvence altına alındı. Bunlar arasında 590 adet arsa, 80 adet konut, 150 banka hesabı, 5 otomobil ve 1 motosiklet yer alıyor.

Ayrıca, ruhsatsız silahlar, çok sayıda çek ve senet, bilgisayarlar ve belgeler de ele geçirildi.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda yakalanan 64 şüpheliden 19’u tutuklandı, 41 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar, İstanbul ve Manisa merkezli olmak üzere toplam 22 ilde gerçekleştirildi.

TÜRKİYE GENELİNDE OPERASYON

Operasyonun düzenlendiği iller Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Iğdır, İzmir, Giresun, Karabük, Kırklareli, Kütahya, Konya, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Uşak olarak açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşları telefonda kendisini devlet görevlisi olarak tanıtıp para veya altın isteyen kişilere inanmamaları konusunda uyardı. Şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesini istedi.

Yerlikaya, operasyonları yürüten Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve Jandarma ekiplerini tebrik etti.