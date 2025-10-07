Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu: 'İmralı, SDG/YPG'ye çağrı yapsın'

“Terörsüz Türkiye” adı verilen sürece ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Bahçeli, SDG/YPG’nin İmralı’nın silah bırakma çağrısına uymadığını belirterek, “Gerekirse komisyonda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı’ya gitmeli” dedi.

"CHP baltayı taşa vurdu"

Bahçeli, konuşmasında CHP’nin TBMM’nin yeni yasama yılı açılış oturumuna katılmamasını sert sözlerle eleştirdi.

“Yeni yasama yılının açılış oturumuna sudan bahanelerle katılmayan, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasına tahammülsüzlüğün yanında aziz milletimizin iradesine saygısızlıkta üst bir faza geçen Cumhuriyet Halk Partisi gene baltayı taşa vurmuştur.

CHP’nin yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımızı ya da Meclis’i değil, esasen Türkiye’yi ve Türk milletini yok saydığı ortadadır. Bu seviyesizliğin demokratik sonuçlarına eninde sonunda katlanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Gazze gündemi ve Hamas vurgusu

Gazze’de yaşanan insani drama da değinen Bahçeli, “Gazze’deki soykırım dünyayı ayağa kaldırmıştır” diyerek İsrail’i hedef aldı.

“Küresel Sumud Filosu’nun uğradığı saldırıya rağmen direniş umutlarını kamçıladığına” dikkat çeken Bahçeli, 36’sı Türk vatandaşı 137 aktivistin Türkiye’ye getirilmesini “müessir bir başarı” olarak değerlendirdi.

“Hamas terör örgütü değildir, ülkesini savunan bir direniş örgütüdür. Terör yöntemlerine başvuran devlet İsrail’dir.” diyen Bahçeli, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarını “önyargılı ve bağnazca” sözler olarak nitelendirdi.

Bahçeli, “Hazırlanan 20 maddelik Gazze Planı dünya gündemindedir. Hamas’ın bu plana müspet yaklaşımı ve müzakereye yeşil ışık yakması ateşkesin sağlanması adına önemlidir. Ancak süreç zorludur, tuzaklarla doludur. İsrail durdurulmazsa askeri seçenekler kaçınılmaz hale gelecektir.” dedi.

“Terörsüz Türkiye milli hedeftir”

Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefinin devlet politikası haline geldiğini vurguladı:

“Terörsüz Türkiye, milli ve tarihi bir hedeftir. Milletimiz bu sürecin arkasındadır. TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu aktif şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Gerekli siyasi ve hukuki düzenlemeler için geniş bir mutabakat zemini oluşmalıdır.”

“SDG/YPG İmralı çağrısına uymadı”

Bahçeli, İmralı’dan yapılan çağrıya rağmen SDG ve YPG’nin silah bırakmadığını belirtti:

“PKK’nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur. 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı sonrasında PKK, 12 Mayıs’ta silah bırakmış, örgütsel varlığını lağvetmiştir. Ancak Suriye’nin kuzeydoğusundaki SDG/YPG hâlâ silah bırakmamış, 27 Şubat İmralı çağrısına riayet etmemiştir. Oysa İmralı’nın çağrısı PKK’nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsamaktadır.”

“Beklentim şudur: PKK’nın kurucu önderliği, SDG/YPG’ye doğrudan çağrı yapmalı ve Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart mutabakatına uyulmasını istemelidir.” diyen Bahçeli, “Rakka, Haseke ve Süveyda’nın bu mutabakat dışında kalmasının ruhla çeliştiğini” belirtti.

“Komisyondaki milletvekilleri İmralı’yla görüşsün”

Bahçeli, “Gerekirse Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı’ya gitmeli, yüz yüze görüşme yapmalı, mesajları ilk ağızdan alarak kamuoyuyla paylaşmalıdır.” dedi.

“Bizi bağlayan açıklama 27 Şubat İmralı açıklamasıdır. Bu açıklamanın güncellenerek çerçevesinin genişletilmesi, hayırlı gelişmelere yol açacaktır.” ifadelerini kullandı.