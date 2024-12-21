Devlet Bahçeli'den DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebiyle ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Devlet Bahçeli'den DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebiyle ilgili açıklama
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Devlet Bahçeli, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var." dedi.

2025 yılına girileceğini ifade eden, yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Devlet Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." diye konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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