DEM Parti Abdullah Öcalan ile mi görüşecek?

PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevinde görüşecek heyette Dem Partili Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'ın olması planlıyor. Adalet Bakanlığı'nın kararı, önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor.

Adnan Türkkan Adnan Türkkan
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Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’nin "Dem Partilerle Abdullah Öcalan görüşsün" çağrısına henüz verilmeyen onayın yakın zamanda çıkması bekleniyor. Konu için gözler Adalet Bakanlığı'nda...

Bu kapsamda da önümüzdeki hafta Dem Parti’ye PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme izninin çıkacağı düşünülüyor.

Bu arada Ulusal Kanal’ın Meclis kulislerinden edindiği bilgilere göre heyette Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile eski HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın olması ağırlık kazandı.

Öte yandan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, 2011’deki PKK açılımı sürecinde de İmralı Heyeti’nde yer almışlardı. Bu kapsamda İmralı’da Abdullah Öcalan ile ve Kandil’de PKK yöneticileriyle görüşmüşlerdi.

Bu fotoğraf da açılım döneminde Kandil’deki görüşmelerden birine ait. PKK yöneticisi Murat Karayılan ile yapılan görüşmede Sırrı Süreya Önder ve Pervin Buldan'ın olduğu görülüyor.***

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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