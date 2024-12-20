Gençlerde ekran bağımlılığı artıyor! İşte RTÜK'ün araştırmasının sonuçları

Artık dijital dünyanın hızına yetişmek mümkün değil. Araştırmaya göre 15-21 yaş grubundaki gençler günün 4,5 saatini internette geçiriyor. Bu da ciddi bağımlılık risklerine kapı aralıyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan araştırma, dijital medya kullanımının gençlerin yaşam alışkanlıkları ve gelişim etkilerini gözler önüne serdi.

Araştırmada en çok dikkat çeken veri ise ailelerden gizli hesap kullanma oldu. Ekrana bağımlılığın yaş ile birlikte arttığını ortaya koydu.

Dijital bağımlılığın, özellikle sosyal medya üzerinden gençlerin zamanının önemli bir kısmını alıyor. Peki burada ailelere ne gibi bir işlev düşüyor?

Dijital Kültür Uzmanı Tunay Kamer, "Yapılan son araştırmalarda gençlerin neredeyse hepsinin sosyal medya hesabının olduğu ve dijital ortamlarda geçirdiği süreler, dijital oyunlar dahil olmak üzere ortalama 6 saat olduğu gözlemleniyor. Saat gece 02.00 ile 05.00 arasında sosyal medya hesaplarına girmemesi notkasında ciddi denetimlerin yapılması gerekiyor. Çocukların uyuduğunu sanıyoruz ama bağımlılık seviyesi çok çok yüksek olduğu için maalesef biz uyudğumuzda ebeveynler olarak, çocuklarımız hala sosyal medya platformlarında gezebiliyorlar ve yakın paylaşımlar oluyor. Dolayısıyla kriminal saat dediğimiz dönemlerde kullanılmaması yönünde çocuklarımıza bilinç kazandırmak çok önem taşıyor. Bir sosyal medya platformunda bir hesap açmak yerine birden çok hesap açıyorlar ve ailelerinden habersiz paylaşımlar gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz. Bu konuda da ülkemizde sosyal medya yasası gerçekleştiriliyor. Hem bağımlılık hem dijital tehlikeler noktasında çocukların sosyal medya kullanımı ile ilgili gerçek hesapların açtırılması ve ebeveynler tarafından mutlaka kontrol edilmesi büyük önem taşıyor." dedi.