Devlet Bahçeli'den dikkat çeken paylaşım! Erdoğan'a mesaj mı verdi?

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yine dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bahçeli, grup toplantısında taktığı ve üzerinde “Allah bana yeter” yazan turkuaz renkli yüzüğün fotoğrafını paylaştı. Paylaşımın Erdoğan-Özel zirvesinin hemen öncesinde gelmesi dikkat çekti.

Devlet Bahçeli'den dikkat çeken paylaşım! Erdoğan'a mesaj mı verdi?
Editör: Haber Merkezi
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gerek paylaştığı videolarda kullandığı müziklerde gerekse fotoğraflarında sık sık mesaj veriyor.

Devlet Bahçeli’nin, Erdoğan-Özel görüşmesinin yapıldığı gün partisinin grup toplantısında taktığı yüzük ve rozet dikkat çekti.

Devlet Bahçeli, turkuaz renkli bir taşın yer aldığı ve üzerinde “Allah Bana Yeter” yazan yüzüğün yakın fotoğrafını daha sonra sosyal medya hesabından da paylaştı. Fotoğrafta, MHP Liderinin elinde bir dosya tuttuğu da gözlerden kaçmadı.

MHP Liderinin grup toplantısında taktığı ve bir akıncının resmedildiği rozette de bu kez Göktürkçe aynı ifade yer aldı.

Devlet Bahçeli, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmelerini değerlendirmiş, "Erdoğan herkesle görüşebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli’nin paylaşımının Erdoğan-Özel zirvesinden önce gelmesi de dikkat çekti. MHP Liderinin, yüzük ve dosya ile ittifak ortağına mesaj gönderdiği yorumları yapıldı.

Bahçeli’nin yüzük ve rozet ile vurguladığı “Allah bana yeter.” ifadesi, Kur’an-ı Kerim’de Tevbe Suresi’nin 129’uncu ayetinde geçiyor. Ayette, "Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki: 'Allah bana yeter, O'ndan başka ilah yoktur, ben yalnız O'na güvenip dayanırım; O, büyük arşın sahibidir'" deniliyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# devlet bahçeli # cumhurbaşkanı erdoğan
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