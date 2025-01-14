Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarıyla ilgili de konuştu. Bahçeli, "Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur. Buna ihtiyaç ve gerek yoktur" dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, terörsüz Türkiye hedefini, yeni anayasa ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi kapsamında değerlendirmesinin, gafilce bir saptırma ve yalan olduğunu söyledi.

Özgür Özel'in, erken seçim çağrısına tepki gösteren Devlet Bahçeli, şunları ifade etti:

"Özgür Bey'in, seçim çağrısı gerçeklerle bağını koparan müflis bir siyasetçinin kendisini hayal alemine nasıl kaptırdığının ibretlik göstergesidir. 'Bu hafta erken seçim kararı alalım' diyor. Sanki pazara çıkmış soğan patates alıyor. Özgür Bey, bırak bu işleri, vazgeç çalı dibi yoklamaktan, hesabını kitabını da seçimlerin zamanında yapılmasına göre planla ve hazırlan çünkü erken seçim düşü görmek, kurt ininde çakal izi aramak kadar abuk sabuk bir halin özetidir. Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur. Buna ihtiyaç ve gerek yoktur."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı siyasi istikrarın hassasiyetle korunup sonuna kadar müdafaa edileceğini belirten Devlet Bahçeli, Türk milletinin çok konuşup aklına esen sözleri verenlere değil, verdiği sözleri tutup, söylediklerini yapanlara güvendiğini kaydetti.

Devlet Bahçeli, "İç ve dış meseleleri yorumlama ve siyaset üretme yetersizliklerinden dolayı komplekse giren CHP'nin başını çektiği müzmin muhalefetin erken seçim talebi yenile yenile sırtı kevgire dönmüş güreşçiyle bir ve aynıdır. CHP yönetiminin boşa kürek çekmesi, kendi bileceği bir şeydir. İstiklalin ve istikbalin güvencesi Cumhur İttifakı'dır ve varlığını kararlılıkla devam ettirecektir." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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