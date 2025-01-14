MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İmralı'ya mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli, "Bugün bölgesel ve küresel mahiyetli bir buhran döneminin bütün emareleri görülmektedir. Böylesi bir dönemde altın ışık Türk milletini ve Türkiye'yi aydınlatmaktadır. Tecelli eden yepyeni aşk çağı Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın muvaffakiyet mührü, yükseliş muştusudur. Bunun önüne kim engel çıkarıyorsa, altın ışığımızı perdelemenin peşinden kimler sürükleniyorsa, biliniz ki onları harman yerinde savrulan samana çevirmek, bizim kutlu ceddimize vefa ve vicdan borcumuzdur. Kardeşlikle yazılan Türk tarihine leke sürdürmeme azmindeyiz. Kader ortaklığı ile geçen yüzyıllara gölge düşürmeme anlayışındayız. Türk milletinin ana gövdesinde ön şartsız kucaklaşıp huzurlu, umutlu, müreffeh, şiddetsiz ve terörsüz bir yüzyılın çatısını gönüllerin birleşmesiyle örmenin amacındayız." sözlerini sarf etti.

Devlet Bahçeli, kötü anıların, kötülük saçan odakların, geleceğin parlak günlerini sis altında bırakmasına sabır ve tahammül göstermeyeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Temkinli, tedbirli ve ihtiyatlı iyimserlikle, milletimizin ve devletimizin kutlu varlığına hiçbir halel getirmeyecek hasbi, harbi ve hakkaniyetli mücadelede inşallah çıta yükselteceğiz. Bununla da kalmayacak, yeni yüzyılın emniyet ve esenliğini tesis edebilmek adına fedakarlıksa istenen, yerine getireceğiz. Onun bunun ucuz ve uçuk fason iddialarına asla prim vermeyeceğiz. Biliyoruz ki değişimsiz gelişim olmaz fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyi değiştiremez. Biz, gelişmiş ve güçlenmiş bir Türkiye'nin hedefindeyiz. Lider ülke Türkiye, diyoruz. Süper güç Türkiye'nin güneş gibi yükseldiği inancındayız. 20'nci yüzyılın karabasanından çıkmalıyız. Hızımızı kesen bagajları boşaltmalıyız. Bunu, milli birlik ve dayanışma ruhuyla başarmalıyız."

Devlet Bahçeli, 1,5 asırdır Türk ile Kürt arasında açılmak istenen ölümcül uçurumları ebediyen ve tamamıyla kapatmadıktan sonra bin yıllık kardeşlik çağrısını gerçek manasına tahvil ve teşmil edemeyeceklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Öteden beri Kürt kardeşlerimize bizi kötülediler; aramıza çomak sokmak, insani, İslami ve milli irtibatlarımızı sabote etmek amacıyla her yalan ve iftirayı tedavüle soktular. Fitnenin küfürden daha şiddetli olduğu aşikarken, buna aldırış etmeksizin en vahim, en vandal, en vahşi dedikoduları milli bünyemize serpiştirip servis ettiler. Zehri, zemzem diye yutturmaya kalkıştılar. MHP ile Kürtleri düşman göstermek amacıyla iç ve dış menşeli hain bir propagandayı devamlı güncelleyip körüklediler. İtiraf edeyim ki ne yaptıysak, neyi söylediysek, kendimizi bir türlü anlatamadık; belki de muhabbet ve hürmetimizi layık olduğu veçhile gösteremedik. Halbuki Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık. Onları hiçbir zaman öteki ve sorun görmedik. Hep birlikte Türk milleti olduğumuzu yüreklice savunduk."

Devlet Bahçeli, 2011'de Diyarbakır'da yaptığı açık hava toplantısında, Türk ve Kürt halkının kardeşliğine yönelik sözlerini hatırlatarak, iki halkı bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

"Kürt kardeşlerimizle aramıza kandan duvar çekmek için on yıllar boyunca faal halde bulunan zalimler ve onların kiralık tetikçisi hain bölücü örgütün sonu gelmiştir." ifadelerini kullanan Devlet Bahçeli, PKK/YPG terör örgütünün, Kürtlerin ne vasisi ne vasıtası ne de varlık beyanı olduğunu, bölücü terörün Türk-Kürt kardeşliğini küresel sipariş üzerine hançerleme teşebbüslerinin artık çuvalladığını ve milli uyanışın kenetlenmiş halde belini doğrulttuğunu vurguladı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN SON GELMİŞ, DENİZ BİTMİŞ, TUTUNACAĞI HİÇBİR DAL KALMAMIŞTIR"

DEM Parti heyetinin yaptığı temas ve ziyaretlerin, müspet seyir ve serencam halinde gerçekleştiğini belirten Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Usul ve üslup olgunluğunun örneklerine şahit olmak memnuniyet vericidir. Bu kapsamda terörsüz Türkiye'nin yanında pozisyon alan, duruş gösteren, mesaj veren, bu uğurda dürüst ve önyargısız hareket eden herkes değerli bir çabanın tarafıdır. Hasılı, vakit gecikmeksizin, yediğimiz ekmeğin, içtiğimiz suyun, üzerinde gezdiğimiz toprağın, mensubiyetinden iftihar ettiğimiz milletin hak ve hukukunu ortaklaşa müdafaa etmenin vakti gelmiştir. Terör markajını kırarak bölücülük damarını kesmenin, milli kucaklaşmayı biteviye başlatarak ayrık otlarını temizlemenin, eşanlı şekilde ortak tarih ve kültürde birleşmenin dışında başka bir çare kalmamıştır. Terör örgütü için son gelmiş, deniz bitmiş, tutunacağı hiçbir dal kalmamıştır."

"DEM heyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin hitamında PKK'nın örgütsel varlığının bittiği, terörle bir sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır." diyen Devlet Bahçeli, kesin ve tavizsiz beklentilerinin bu olduğunun altını çizdi.

Devlet Bahçeli, "PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya silahlarıyla birlikte teslim olmalı veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır. Altını kalın bir şekilde çizerek ifade ediyorum ki terörle pazarlık olmaz, müzakere yapılmaz, yalnızca ve yalnızca mücadele edilir." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki PKK/YPG bölücü terör örgütü mensuplarının Suriye hükümetinin çağrısına kulak verip silahların bırakılması ve terör yöntemiyle sonuç alınamayacağının görülmesi gerektiğini vurgulayan Devlet Bahçeli, "Aksi halde terör örgütü mücavir topraklarımızın neresinde ürüyorsa, bataklık nerede bulunuyorsa, terörün kaynağına hücum ederek, özellikle Fırat'ın doğusunu meşru müdafaa ilkeleri gereğince darmadağın etmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devlet onurudur." diye konuştu.

Fırat'ın iki yakasının da terörden arındırılması gerektiğini, ABD, Fransa ve diğer bazı ülkelerin suyu bulandırma, terör örgütünü arkalama ve DEAŞ bahanesiyle teröristlere kol kanat germe teşebbüslerinin geçerliği ve inandırıcılığının olmadığını dile getiren Devlet Bahçeli, Fırat'ın doğusunun terörden ya kurtulması ya da kurtarılması, PKK/YPG'nin ise Suriye'den çıkması ve örgütsel hüviyetinin sonlanması gerektiğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye'nin doğuşundan rahatsız ve memnuniyetsiz olan bazı döneklerin iki devletin, iki bayrağın, iki dilin isteneceğini hezeyan komasına gire gire duyurmaları sadece ve sadece hamaset tiyatrosudur." ifadesini kullanan Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıç hakkının ne olduğunu bilmeden, bu hakkı diline dolayanların esas dert ettiği hakkın, cukka hakkı olduğunu bilmeyen mi vardır? Hiç kimse meraklanmasın, siyasetin sülün Osmanları da alavereden dalavereden geri durmasın, MHP ve Cumhur İttifakı varken biri, ikiye çıkaracak, Türkiye Cumhuriyeti'ni, 1923 kuruluş felsefesinden ayıracak, üniter milli devleti ortadan kaldıracak hiçbir hain ve hasmane kalkışmaya müsaade edilmez, edilemez, edilmeyecektir. Biz hala olduğumuz yerdeyiz, 56 yıldır ne diyorsak oyuz, çizgimizden ve ilkelerimizden ödün verecek kadar şuursuz hiç değiliz. Kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulan Türk milliyetçiliğinden en ufak sapma göstermek fikri namusumuzu tartışmaya açmaktır ki bu bizim için kıyametin kopuşudur. Türklük, varlığımızın şeref nişanesidir. Türk milleti, iftiharla bağlandığımız beşeri itibar ve irademizdir. Bin yıllık kardeşlik üzerinde titrediğimiz muazzam emanetimizdir. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir."

Çıkarlarına ters düşenleri, 10 metrelik kuyuya itip 5 metrelik iple kurtarma rolüne soyunan tatlı su kurnazlarını tanıdıklarını, bildiklerini ve her zaman takip ettiklerini aktaran Devlet Bahçeli, "kardeşlik" dedikçe kuduranlara, "terör bitsin" dedikçe çılgına dönenlere aşıyı vuracak birisinin çıkacağını söyledi.

Türk milletinin var olacağının, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağının altını çizen Devlet Bahçeli, "Gün bugündür, ayrışmadan uzlaşmak, yönetimde kaynaşmak için, istikbalin yol haritasını birlikte çizmek için varız. Terörü bitirip, bölgesel istikrarla yeniden tarihi yazmak için ayaktayız, emperyal güçlere ödün vermeden tarihi yeniden yazmanın kararındayız. Barışın kaybedeni, savaşın kazananı olmaz. O halde barışla herkesin kazanması için hazırız ve buradayız." diye konuştu.

Her şeyi milletçe yapacaklarını, Türk devrinin kırılmaz sütunlarını birlikte dikeceklerini vurgulayan Devlet Bahçeli, "Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir yanlışın içinde olmayacağız, gazilerimizi sukutuhayale uğratacak bir çarpıklığa onay vermeyeceğiz. Her şey Türkiye için demekten yorulmayacağız, 'ne mutlu Türküm diyene' çağrısından ayrılmayacağız, Türk ve Türkiye Yüzyılının hedeflerine iman ve irade kudretiyle belirlenen haklı mücadelemizle ulaşacağız." dedi.

DEMİRTAŞ'IN AÇIKLAMALARI

Devlet Bahçeli, grup toplantısı çıkışında bir gazetecinin, "Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sürece destek veren bir açıklama yaptı. Siz Demirtaş'ın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Kamuoyundan edindiğimiz bilgilere göre uyumlu ve onurlu bir gelişmedir. İnşallah Türkiye, terörsüz bir Türkiye olacak. Bunda da herkesin katkısı bulunacaktır Allah'ın izniyle." yanıtını verdi.