Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Çayırhan Termik Santrali ve maden işletmesinin satışına ilişkin açıklama yaparak, kamuoyunda yanıltıcı bilgiler yayıldığını öne sürdü. Ancak, merkezin sunduğu verilerin, kamu döneminde yapılan bakım ve yatırımları göz ardı ettiği, santralin zarar ettiği algısını oluşturmak için manipülatif hesaplamalar içerdiği belirtiliyor.

Santral, kamuya devredildikten sonra bakım ve modernizasyon sürecine alındı. Dört üniteden oluşan tesiste, her bir ünite için altı aylık bakım süreci uygulanarak toplamda iki yıl boyunca üretim durduruldu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu bakım sürecinde durdurulan üretimi ortalamaya dahil ederek, kamunun santrali zarar ettirdiği algısını yaydığı iddia ediliyor.

Üretimin aksamasına rağmen santral aylık 600 milyon lira kar etmeye devam ediyor.

Linyit madeni, santralin ihtiyacına göre üretim yapıyor. Fazla çıkarılan kömür uzun süre beklediğinde kendiliğinden yanma riski taşıdığı için depolama yapılmıyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu üretim sistemini göz ardı ederek, kömür üretiminin düştüğünü iddia etti.

Santralin özel sektöre devri için öne sürülen gerekçeler arasında, üretimin artırılması, kamu zararının önlenmesi ve zorunlu yatırımların özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi yer alıyor. Ancak, kamu yönetimi altında yapılan yatırımlar ve bakım süreçleri hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.