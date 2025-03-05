İşçiler mücadeleye devam ediyor: 'Enerji ve maden vatandır'

İhale şartnamesi, santralin alıcıya büyük ödeme kolaylıklarıyla devredileceğini ortaya koydu. Buna göre, santrali alan şirket satış bedelinin yüzde 20’sini peşin ödeyecek, kalan yüzde 80’lik kısmı ise 6 yıl vadeyle taksitlendirebilecek.

Maden ocağı önünde eylemlerini sürdüren işçiler, ihale süreci tamamlanana kadar alanı terk etmeyeceklerini belirtti. Talih Kocabıyık, “Mücadelemiz devam ediyor, ihale sonuçlanana kadar çadırlarımız burada kalacak” dedi.

Şartnameye eklenen bazı maddeler çalışanlar için belirli güvenceler sağlıyor. Buna göre, işletmede çalışan 2050 işçinin en az 5 yıl boyunca çalıştırılması şartı getirildi. Ayrıca, emekli olan veya işten ayrılan çalışanların lojmanları 1 yıl süreyle kullanabileceği belirtildi.

Dikkat çeken bir diğer madde ise devletin elektrik alım garantisi vermeyeceği oldu. Bu şartın ihaleye nasıl yansıyacağı merak konusu. Şenol Kurt, “Kurtuluş Savaşı’nda bile memleketimizi satmadık, şimdi niye satalım?” diyerek özelleştirmeye tepki gösterdi.

Kendilerini madene kapatan 40 işçi, sağlık riskleri nedeniyle yer altından çıktı. Maden-İş Şube Başkanı Talih Kocabıyık, “Arkadaşlarımızın sağlığını riske atmamak için yer altından çıkardık. Tahminimizce Cuma gününe kadar ihale süreciyle ilgili bir açıklama yapılacak. Mücadelemiz sona ermedi, devam edeceğiz” dedi.

TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, işçilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, “İşimize, aşımıza ve ülkemizin değerlerine sahip çıkıyoruz. Bugün buradayız, yarın da burada olacağız. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan ise süreci “devletin imkanlarının yağmalanması” olarak değerlendirdi. Reyhan, “Bu satış, siyasilerin ve bürokratların devlet kaynaklarını elden çıkarma çabasının bir örneğidir” dedi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın ihale tarihini bu hafta içinde açıklaması beklenirken, linyit madeni için 35 yıllık işletme hakkı verilmesi planlanıyor.