Dilan-Engin Polat'ın Avukatı da Gözaltında! İfade Verme İşlemi Başladı

Dilan-Engin Polat çiftine yapılan şafak operasyonu sonrası çiftin avukatı da gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade verme işlemi de başladı. Dilan-Engin Polat çiftinin en son ifade vereceği belirtildi.

Dilan-Engin Polat'ın Avukatı da Gözaltında! İfade Verme İşlemi Başladı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz, sağlık sorunları göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Çiftin ev ve iş yerlerindeki toplam 14 araç sergilenmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından ön inceleme raporu hazırlandı.

MASAK'ın yaptığı incelemede 5 şirket üzerinden sahte fatura yöntemiyle Engin Polat'a ait MİLDA gayrimenkul şirketine 200 milyon lira aktarıldı. Ayrıca araştırma süresince aralarında Polat ailesinden 13 kişinin de bulunduğu toplamda 41 şahsın ve 27 firmanın tüm mal varlığına tedbir konuldu.

Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan- Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Polat çiftinin evinde yapılan aramalarda 80 sayfa dokümana el konuldu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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