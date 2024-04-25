Dilan Polat ve Engin Polat davasında ara karar! Polat çiftinin tutukluluk haliyle ilgili karar verildi

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı. Örgüt kurma ve kara para aklama gibi suçlardan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlatılmasına ilişkin davada hakim karşısına çıktı.

Olaya ilişkin 11 sanıklı dava Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Birlikte yargılandığı kişileri tanımadığını öne süren Dilan Polat, Daltonlar çetesinin kendisini de tehdit ettiğini söyledi, Parlak’la bir husumeti olmadığını anlattı.

Suçlamaları reddeden Engin Polat ise davanın diğer sanıklarından Halil İbrahim Kalkan’ı yalancılıkla suçladı.

Mahkeme; Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın tutukluluk halinin devamına ve davanın Daltonlar çetesi lideri Barış Boyun'un örgüt davasıyla birleştirilmesine karar verdi.

Savcı, firari olan 3 sanık hakkında yakalama kararlarının ve diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Parlak'ın güzellik merkezine geçen yıl 1 Ekim’de aynı gün içerisinde 2 kez silahlı saldırı düzenlenmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Dilan, Engin ve Sezgin Polat için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.