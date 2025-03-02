Dilan Polat'tan uyuşturucu iddialarına yanıt: Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

‘Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak’ suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, sabaha karşı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen çift, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kararı, Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz sosyal medya üzerinden duyurdu.

"TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖRÜYORUM"

Son Dakika haberine göre, emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Dilan Polat, “Videonun yayınlanma tarihi Aralık 2024. Tüp bebek tedavisi görüyorum ve hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Yalnızca psikiyatrik tedavi amaçlı bazı ilaçlar kullanıyorum.” şeklinde konuştu.

"KİMSE KALKAMIYOR" İFADESİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Polat’a emniyette, olay yaratan videoda yer alan “Kimse kalkamıyor” ifadesinin nedeni de soruldu. Polat, bu sözleri neden kullandığına dair şu yanıtı verdi:

"Herkes çok yorgundu. Eşimin kardeşi o an masayı temizliyordu çünkü orada kahvaltı edecektik."