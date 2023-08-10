Dile kolay tam 11 yıldır uykudaydı 72 yaşında hayata döndü! Hayatı zehir eden hastalık

11 yıl önce hastalığı ortaya çıkan ve o zamanlar 61 yaşında olan Zilha Gazi, her gün artan yorgunluk hissi ve sürekli uyuma isteğiyle mücadele ediyordu. Zamanla yorgunluk ve uyku hali o kadar arttı ki, gözlerini açık tutmak bile zorlaştı. Günlük ev işlerini yapamaz hale geldi, kişisel bakımını tek başına gerçekleştiremez hale geldi. Ayakta duramıyor, yürüyemiyor, dışarı çıkamıyordu. Konuşması o kadar bozulmuştu ki, anlaşılması zor hale gelmişti.

72 YAŞIND HAYATA DÖNME MUCİZESİ

Durumu gittikçe kötüleşiyordu ve büyük bir kısmını uyuyarak geçirmeye başlamıştı. 11 yıl boyunca farklı doktorlara başvuruldu, ancak uyku hastalığı, Alzheimer, Parkinson hastalığı ve depresyon gibi birçok farklı teşhis konuldu ve farklı ilaç tedavileri denendi. Ancak hiçbir tedavi sonuç vermedi. Bu durum, Zilha Gazi ve ailesini umutsuzluğa sürükledi.

HAYATI KURTULDU!

Zilha Gazi'nin yaşamı, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi'nde aldığı tedavi ile değişti. Parkinson Plus Sendromu teşhisi konulduktan sonra uygulanan tedavi sayesinde, 11 yıl boyunca devam eden uyku hali sadece iki hafta içinde sona erdi. Dr. Tansel Ünal, Zilha Gazi'nin göz kapaklarını bile zorlukla açabildiği belirtilerini dikkatlice değerlendirdi ve Parkinson Plus sendromlarının bir alt türü olduğunu tespit etti. Uyguladığı tedavi sayesinde Zilha Gazi, sadece 15 gün gibi kısa bir süre içinde hayata geri döndü. Uzman, doğru tanının ve deneyimin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, tedavi sonrası Zilha Gazi'nin artık kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan normal bir hayat sürdüğünü, ev işlerini yapabildiğini ve eşiyle yürüyüşe çıkabildiğini ifade etti. Zilha Gazi, verdiği bir yemek davetini tek başına hazırlayabildiğini ve bu mutluluğun tarif edilemez olduğunu paylaştı. Eşi Hasan Gazi ise minnettarlığını dile getirerek, "Karımın o güzel gözlerini yeniden görebilmemi sağladınız" dedi

YOL ARKADAŞI ONUN UMUDU OLDU

Zilha Gazi'nin hayatı, uzun yıllardır hayat arkadaşı olan eşi Hasan Gazi'nin çabalarıyla değişti. Mormenekşe’nin sevilen siması Hasan Gazi, azimle yılmadan eşinin sağlığına kavuşması için uzun süre çokça çaba gösterdi, araştırmalar yaptı ve asla pes etmedi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin Nöroloji bölümüne başvurarak eşinin durumuyla ilgili farklı bir görüş almayı başardı. Bu adım, Zilha Gazi'nin ve ailesinin hayatını değiştirdi. Nöroloji Uzmanı Dr. Tansel Ünal ile yapılan görüşmeye, konuşma güçlüğü çeken Zilha Gazi'ye eşi Hasan Gazi yardım etti.

DOKTOR UYARDI!

Uzm. Dr. Tansel Ünal, nörodejeneratif hastalıkların zamanla sinir sisteminin yıpranması sonucu ortaya çıktığını ve farklı formlarda olabileceğini belirtti. Tanı sürecinin karmaşıklığına ve hastaların özel ihtiyaçlarına vurgu yaparak, Zilha Gazi'nin tedavi planlamasının hastaya özel olarak düzenlendiğini ve eski tedavilerin yavaşça değiştirildiğini açıkladı. Her hastanın özgün bir yaklaşım gerektirdiğini belirterek, doğru tanıdan sonra tedavinin titizlikle planlanmasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.