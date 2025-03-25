Dilek İmamoğlu'ndan küfür tepkisi: "Annelerin hatırasına saldırmak hangi vicdana sığar?"

Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasette kadınların ve annelerin hedef haline getirilmesine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir siyasetçinin annesine hakaret edilmesi; bir annenin, kadının bu şekilde siyasete malzeme edilmeye çalışılması asla kabul edilemez. Annelerin hatırasına saldırmaya çalışmak hangi vicdana sığar?"

"KADINLAR VE ANNELER HER ZAMAN SAYGIYI HAK EDİYOR"

İmamoğlu, kadınların siyasi tartışmalarda hakarete uğramasının ve nefret söylemine maruz kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı durduklarını ifade eden İmamoğlu, şu sözleriyle devam etti:

"Biz bu ülkede annelere, kadınlara, kız çocuklarına gösterilen her türlü şiddetin karşısında durduk. Durmaya da devam edeceğiz. Vicdanımızdan, barıştan ve sevgiden asla uzaklaşmayacağız."

"NEFRETTEN İYİLİK DOĞMAZ, SEVGİ DİLİNİ KULLANACAĞIZ"

Kadınların her zaman birlik olması gerektiğini vurgulayan Dilek İmamoğlu, siyasette nefret dilinin yaygınlaşmasının toplumda daha büyük ayrışmalara neden olacağını belirtti.

"Hangi görüşten, inançtan, kökenden olursak olalım, özellikle biz kadınlar sevgi dilini kullanacağız. Nefretten iyilik doğmaz, biliyoruz. İşte bu yüzden tüm kötü niyetin karşısında her zaman birbirimize sahip çıkacağız."