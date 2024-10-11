Discord skandalında tutuklu sayısı 3'e yükseldi

Güvenlik birimleri tarafından depolanan F.T, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savcılığa ifade verdi. Ayrıca "müstehcen yayınların tedavisine aracılık etmek" ve "yanıltıcı bilgi yaymak" suçlamalarıyla Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verildi.

Soruşturmanın Detayları

6 Ekim tarihinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kız çocuğunun sosyal medyada tehdit ettiği iddiaları üzerine Siber Daire Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerin sonuçta videonun kurgusunun tespit edildiğini belirtmişti.

Yerlikaya, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ENB'nin çocuk koruma kapsamını ve psikolog eşliğinde ifade işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Ayrıca, söz konusu kurgu videosunun yanıltıcı bir şekilde yayarak dezenformasyona neden olan 18 sürümü TD'nin Ankara'da gözaltına alındığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında, "HAHA" rumuzuyla bilinen yayın kanalının diğer yöneticilerinden MEÖ. de Konya'da kaybedilmiş ve ardından TD ile birlikte tutuklanmıştı.