LGBT filmi Bursa'da tepki topladı: “Aile değerlerimizi korumalıyız”

Bursa'da 19-29 Eylül tarihleri ​​arasında Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Bursa Sinema Günleri” etkinlik kapsamında yer aldı, yönetmenliğini Emanuele Crialese'nin yaptığı ve başrolde Penelope Cruz'un oynadığı “Uçsuz Bucaksız” adlı film, LGBT propagandası açısından sert eleştiriler aldı.

Sultan Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Başkanı ve eski Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Yazıcı, filme sert tepki gösterdi. Yazıcı, yaptığı konuşmada, güçlü aile yapılarının yayılmasına yönelik küresel saldırıların medya, sanat ve eğitim üzerinden sürdürüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Batının kirli oyunlarıyla aile değerlerimiz hedef alınıyor. Gençlerimizi, tüketildiği kadar tehlikeli ve yozlaşmış fikirlerden korumalıyız. LGBT propagandası, milli kültürümüzü ve devletimizin temellerini sarsmayı amaçlayan bir harekettir.”

Yazıcı, Türkiye'de aile yapısının çok önemli olduğunu vurgularken, çocuk ve gençlerin bu tür ideolojilerle esir alınmasının, milletimizin geleceği açısından büyük bir tehdit olduğunu belirtti.

"Bursa: Milli Mücadelenin Sembol Şehri"

Ayrıca Yazıcı, Bursa'nın milli mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatarak şunları ekledi: “Osmanlı'nın ilk başkenti ve Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir rol üstlenmiş olan Bursa'da bu tür filmin gösterimi büyük bir ayıptır. Eşcinselliği, çocukların gözlerinin önünde normalleştirmeye çalışan bu duruma karşı topyekûn mücadele sloganı. Aile yapımızı koruma kararlılığından asla vazgeçmeyeceğiz.”

Yazıcı, toplumun kendi kesimini bu riske karşı zarar verebileceğini ve Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Kültür Derneği adına “birlik içinde bu tehditlere karşı kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini” vurguladı.