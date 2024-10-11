Orta Asya mı? Türkistan mı? Doç. Dr. Mehmet Perinçek yanıtladı

Okul kitaplarında Orta Asya yerine Türkistan kavramının kullanılacağının açıklanması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Eğitimde yapılan kavram değişikliğinin basit bir tanım değişikliği olmadığını vurgulayan Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Doçent Doktor Mehmet Perinçek, bu kararın uluslararası ilişkilerde Türkiye’ye zarar verebileceğini söyledi:

"Çünkü mesele sadece tarih meselesi değil, bu tür konulardaki yapacağınız değişiklikler bugünkü uluslararası ilişkilerde de belirli ülkelerle aranızdaki ilişkileri de etkileyecektir. Özellikle Orta Asya gibi bir konu üzerinde bazı kavramsal değişikliklere giderken bir kere değil iki kere de düşünmek lazım.

Önümüzdeki bir aylık Türkiye'nin gündemine. 22-24 Ekim tarihlerinde BRICS toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gidiyor ve Türkiye'nin BRICS’e başvurusu var. Türkiye'nin üyeliğini BRICS'te esas onaylayacak kuvvetler Çin ve Rusya. Ama Türkiye BRICS toplantısına giderken bu süreçte Çin ve Rusya içerisinde kafaları karıştırabilecek ve haliyle Türkiye'nin içine girdiği BRICS yönelimi açısından olumlu rol oynamayacaktır."

Tanım değişikliğinin Türkiye’nin bugünkü amaçlarına hizmet etmediğinin altını çizen Perinçek, bu tür kavramları değiştirirken 2 defa düşünülmesi gerektiğini vurguladı:

"Şimdi Orta Asya'da dolayısıyla bu yapılacak değişiklikler Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin isteyeceği politikayla da bağlantılı olacaktır. Çünkü oraya bir Türkistan ismini koyduğunuz zaman, bu diplomasideki jargonunuzu da etkileyecektir. Oradaki değişiklikler Çin'de, İran'da, Rusya'da haliyle haber olacak, konuşulacak ve diplomaside istenmeyen sonuçlara yol açabilecektir."

Perinçek, 'Orta Asya' yerine 'Türkistan' kavramını kullanmanın Türkiye’ye yarar getirmeyeceğini söyledi:

"Rusya ile Kafkasya'da Kafkasya'nın güvenliğini, huzurunu, barışını sağlamaya çalışıyor ise, Çin'le ekonomik ilişkilerini geliştirmek istiyor ise veya yine Rusya'yla, Çin'le, İran'la, Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da, Suriye'de yine barışın tesis edilmesi, Türkiye'nin milli güvenliğini sağlanması için adımlar atılmak isteniyor ise Orta Asya konusundaki ders kitaplarındaki yapılacak değişiklikler de buna uygun olmalıdır."