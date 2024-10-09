Discord'a erişim engeli getirildi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu

Mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a erişim engeli getirilmesi kararı verildi. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da açıklama geldi. Bakan Yılmaz Tunç, "Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Discord'a erişim engeli getirildi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a erişim engellenmesi kararı verildi.

Yaşanan gelişmeyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da açıklama geldi. Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord isimli sosyal medya platformunda 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine de harekete geçildiğini aktaran Tunç, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince söz konusu sosyal medya uygulamasının tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verildiğini kaydetti.

Geleceğin teminatı gençleri ve çocukları sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlı olduklarını vurgulayan Yılmaz Tunç, "Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

O ülke Discord'u kısıtlıyorO ülke Discord'u kısıtlıyorDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

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