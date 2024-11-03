Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "ESAD normalleşmeye hazır değil"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Suriye normalleşmesini konuştu. Türkiye’nin bakışını anlattı.

Astana sürecinde muhalefet ile savaşın dondurulduğunu hatırlatan Bakan Hakan Fidan, "Türkiye, bu çatışmasızlık ortamında rejimin ve muhaliflerin üzerinde anlaşabilecekleri bir siyasal çerçeveyi oluşturmalarını görmek istiyor. Rejimin, muhaliflerle birlikte halkına güvenli ve istikrarlı bir ortam sağlaması önemli" diyerek Ankara’nın Şam’dan beklentilerini sıraladı.

İsrail'in Suriye'ye saldırılarının arttığına dikkat çeken Hakan Fidan, "Terör örgütünün bundan istifade etmesini kimse istemez" dedi. Fidan, "Bizim için ana konu, Suriye topraklarının üçte birini ABD desteğiyle işgal eden PKK/YPG terör örgütünün bölgeden temizlenmesidir" sözleriyle Türkiye'nin önceliğinin altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un "Temas için aktif şekilde devreye gireceğiz" açıklamalarını da değerlendiren Hakan Fidan, "Suriye açısından, sahici bir konuşma Suriyeli muhaliflerle olmalı. Bizim temennimiz, Esad’ın kendi muhalefeti ile anlaşması. Ancak anladığımız kadarıyla Esad ve ortakları, muhalefetle anlaşmaya ve büyük bir normalleşmeye hazır değil" ifadelerini kullandı.

Hem Rusya hem de Ukrayna ile özel ilişkileri olduğunu söyleyen Hakan Fidan, "Savaşa Ukrayna’nın toprak bütünlüğü çerçevesinde adil bir çözüm bulunması" gerektiğini öne sürdü.

Kazan’daki BRICS zirvesinde, yeni üyeliklerle ilgili bir açıklama ya da bir davet olmadığını açıklayan Bakan Fidan, "BRICS yeni üyeler alarak genişleyecek mi? Yoksa ortak üye şeklinde farklı bir yöntem mi benimseyecekler? Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz." dedi.