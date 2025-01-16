Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas yetkilileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de ateşkese varılmasının ardından dün akşam Hamas yetkilileriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Gazze'de sağlanan ateşkesin hayırlı olmasını dileyerek Türkiye'nin, Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini belirtti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas yetkilileriyle görüştü
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Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yapılan açıklada, anlaşmanın 19 Ocak Pazar gününden itibaren yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de ateşkes sağlanmasının ardından dün akşam saatlerinde Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Bürosunun üyeleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Hakan Fidan, Gazze'de sağlanan ateşkesin Filistin halkı için hayırlı olmasını diledi.

Hakan Fidan ayrıca, Gazze'ye acilen insani yardım ulaştırılması başta olmak üzere Türkiye'nin, Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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