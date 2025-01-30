Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan ile Caspar Veldkamp arasındaki görüşmede, Suriye’deki durum ve Gazze’deki gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca, ikili konular ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri de değerlendirildi.