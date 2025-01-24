Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan CAATSA yaptırımlarıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Hakan Fidan ile Kaja Kallas, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Hakan Fidan, konuşmasının ardından bir basın mensubun sorusunu yanıtladı.

Hakan Fidan, ABD'deki her seçim sonrasında iktidara gelen yeni hükümetle yeni bir sayfa açılması gerektiğini anlatarak, "Özellikle Amerika'da Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında birçok konuda büyük farklılıkların olduğunu hesaba katarsak, bölgemize ve Türkiye'ye yönelik politikalarda da birtakım farklılıkların olmasını beklemek mümkündür diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bizim Amerika ile olan ilişkilerimiz ve beklentilerimiz, genel itibarıyla iktidarda olan partiden ve görüşten bağımsız olan devletten devlete stratejik ilişkiler ve beklentiler." diyen Hakan Fidan, bunların başında iki ülkenin birbirinin güvenliğine ciddi miktarda hassasiyet duyması, ekonomik ilişkilerin ilerletilmesi, her türlü alanda işbirliği yapılması ve "Türkiye'yi ilgilendiren bölgesel sorunları çözmede beraber hareket edilmesi" olduğunu kaydetti.

Hakan Fidan, özellikle Suriye ve Irak'ta, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetine "istenilen oranda hassasiyet gösterilmemesi" ve bunların yanlış fiillerle pratiğe yansıtılmasının Türkiye ve ABD arasında güven bunalımına ve krizine sebep olduğuna dikkati çekerek, "Ama biz diğer ilişkilerimizde de yaptığımız gibi bu ilişkimizde de bu sorun alanına bir paranteze açıp bununla ilgilenirken, diğer işbirliğinde bulunduğumuz alanları da genişletme yolunda çok önemli adımlar attık." dedi.

CAATSA YAPTIRIMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

ABD'nin, Türkiye'nin önemli ve stratejik bir partneri olduğunu vurgulayan Hakan Fidan, "Biz yeni yönetimden, bir önceki yönetim döneminde kalan başta CAATSA yaptırımları gibi yaptırımlar olmak üzere diğer problemli alanların ortadan kaldırılması ve Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin tam işbirliği potansiyelinin ortaya çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın problemli alanların ortadan kaldırılması ve işbirliği potansiyelinin ortaya çıkmasına açık olduğunu belirterek, "Zaman zaman Amerika'daki siyasetin, Türkiye-Amerika ilişkilerinin belli boyutlarını rehin aldığını da görebiliyoruz. Bu da hayatın gerçeği. Bunu aşarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.