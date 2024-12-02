Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye'deki olaylarla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi bir araya geldi. Hakan Fidan ve Abbas Erakçi, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de yaşanan son gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahale ile açıklamaya çalışmak bu aşamada yanlış olacaktır. Bu Suriye ile ilgili gerçekleri anlamak istemeyenlerin sığındığı bir sığınaktır, hatadır." şeklinde konuştu.

Astana Süreci'nin sahadaki sıcak ve yoğun çatışmaların durmasını sağladığını aktaran Bakan Hakan Fidan, "Böylece rejimin muhalefetle siyasi alanda angajmanının ilerletilmesini hedeflemiştik." diye konuştu.

Hakan Fidan, "Geldiğimiz noktada Suriye'de geniş çaplı çatışmaların tekrar başlamasının nedeni, bu ülkenin birbiriyle bağlantılı sorunlarının 13 yılı aşkın süredir çözülmemiş olmasıdır." ifadesini kullanarak, Suriye muhalefetinin meşru taleplerinin göz ardı edilmesini ve Beşar Esad hükümetinin siyasi sürece samimi şekilde dahil olmamasını "hata" olarak nitelendirdi.

Suriye'de iç savaşın yeniden alevlendiğini söyleyen Hakan Fidan, ilgili tüm tarafları bu konularda defalarca uyardıklarını vurguladı.

Hakan Fidan, "Son gelişmeler, Şam'ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Türkiye bu yönde gereken tüm katkıyı sağlamaya hazırdır." dedi.

Astana Süreci kapsamında önemli çalışmalar yürüttükleri İran ile koordinasyonu sürdüreceklerini bildiren Hakan Fidan, "Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasını her zaman destekledik. Bundan sonra da destekleyeceğiz." diye konuştu.

Hakan Fidan, "Geçmişteki birtakım acı olaylara baktığımızda, şu anda bizim görmek istemediğimiz bazı konular var. Özellikle iç savaşın daha da tırmanmasını istemiyoruz. İkincisi sivillerin öldürülmesini, sivil altyapının yok edilmesini, şehirlerin ağır bombardımanla tekrar yıkıma tabi tutulmasını görmek istemiyoruz." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin ekim ayında 3+3 toplantıları için İstanbul'a geldiğini hatırlatan Hakan Fidan, Erakçi'yle o zaman ikili ilişkiler ve bölge konuları üzerinde değerlendirme yapma fırsatı bulduklarını söyledi.

Hakan Fidan, çeşitli uluslararası platformlarda da mevkidaşı ile bir araya geldiklerini belirterek, Erakçi'nin bölgedeki olağanüstü gelişmeler nedeniyle Ankara'yı ziyaret ettiğini kaydetti.

İranlı mevkidaşıyla önemli bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını kaydeden Hakan Fidan, Suriye, bölgedeki gelişmeler ve ikili ilişkilerin üzerinde durduklarını belirtti.

Hakan Fidan, Türkiye-İran ilişkilerine yönelik, "İran ile olan ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. İlişkilerimizin kurumsal yapısını kuvvetlendirmemizi sağlayacak yeni mekanizmalar ve anlaşmalar üzerinde çalışıyoruz. Özellikle sınır illerimizi kapsayan bölgeyi bir ticaret havzasına dönüştürme konusunda da kararlıyız." dedi.

Bunun için öncelikli olarak sınır kapıları ve ulaştırma hatlarının iyileştirilmesi gerektiğini aktaran Hakan Fidan, gerekli altyapı girişimlerinin bir an önce başlatılması gerektiğini bildirdi.

TERÖRE KARŞI İŞ BİRLİĞİ

Hakan Fidan, Türkiye ile İran arasındaki ticaretin arttırılması ve 2 ülke halkının refahına katkı sağlanmasının istendiğinin altını çizerek, bölgenin kalkınma potansiyelinin hayata geçirilmesi gerektiği mesajını verdi.

Bunun için gerekli koşullardan birinin de terörün yok edilmesi olduğunu aktaran Hakan Fidan, "Türkiye ve İran, teröre karşı ortak işbirliği içerisinde olmaya devam edecekler. Bu ortak düşmana karşı ortak bir mücadeleyi her zaman için sergilememiz gerekiyor. Hem PKK'ya hem de PKK'nın uzantıları olan YPG ve PJAK'a karşı net ve kararlı bir politika izlememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan, bu terör örgütlerinin bölgeden "tamamen tasfiye edilmesi" konusunda İran ile Türkiye'nin görüş birliğine sahip olduğunu kaydederek, bunun sahada ortak bir mücadeleye dönüştürülmesi konusunda zaman kaybetmek istenmediğine dikkati çekti.

Lübnan'daki ateşkesi hatırlatan Hakan Fidan, geç sağlanmasına rağmen durumun memnuniyetle karşılandığını vurguladı.

Hakan Fidan, ateşkesin kalıcı ve sürdürülebilir olması için İsrail üzerinde "gerekli baskının" kurulmasının önemini dile getirerek, bölgede barış ve huzurun tesisinin Filistin'de barışın sağlanmasıyla mümkün olacağını aktardı.

Gazze'deki soykırımın devam ettiğini aktaran Hakan Fidan, "Netanyahu hükümeti, bölgeye insani yardım ulaştırılmasını engelliyor. Yaşanmakta olan hiçbir gelişme, Gazze'nin unutulmasına neden olmamalıdır. Soykırımın durdurulması ve Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik adımlar atmaya devam etmeliyiz. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve (eski Savunma Bakanı Yoav) Gallant hakkında tutuklama kararı, adaletin tecellisi bakımından umut verici bir adımdır. Gazze'de suç işleyen İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde hesap vermesi hukuki ve vicdani bir sorumluluktur; bu yönde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Hakan Fidan, "Milletimiz müsterih olsun. Türkiye istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla ve asla geçit vermeyecektir." diyerek, Türkiye'nin ulusal güvenliğe ve halkına yönelik her türlü tehdidi bulunduğu yerde yok edeceklerini vurguladı.

Bakan Hakan Fidan, gelecek dönemde İran ile ikili ilişkileri geliştirmeye ve bölgesel konulardaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik istişareleri sürdüreceklerini bildirdi.

SURİYE'DE YAŞANAN SON GELİŞMELER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuşmasının ardından basın mensubunun yönelttiği soruyu yanıtladı.

Suriye'yle ilgili gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini ve kurumların eş güdüm halinde gece gündüz çalıştığını belirten Hakan Fidan, olası sorunlara ilişkin gerekli tedbirler alındığını söyledi.

Hakan Fidan, "Suriye meselesi, son 3 yıldır çeşitli boyutlarda evrilen bir mesele. Biz bu 13 yılın muhasebesini yaparak ve önemli sonuçlara ulaşarak yeni dönemde nasıl adımlar atılabilir, hep onun hesabı içerisinde olduk." diyerek, Suriye'deki iç savaşın geçmişte Astana Süreci ile belirli bir noktada durdurulmasını ve tarafların statüko içerisinde ateşkes halinde olmasını "çok önemli bir başarı" olarak nitelendirdi.

Bu başarının hayata geçmesinde Türkiye, Rusya ve İran'ın çok büyük payı olduğunu kaydeden Hakan Fidan, Suriye hükümeti ve muhalefetinin Türkiye, Rusya ve İran tarafından ortaya konulan çerçeveyi büyük ölçüde takip ettiğini dile getirdi. Hakan Fidan, "Fakat geçtiğimiz yıllar içerisinde biz sessizlik sürecinin gerçekten büyük bir siyasi çözüme ulaşmada bir fırsat teşkil etmesini çok istedik. Hep bu yönde çalıştık. İranlı dostlarımızla, Rus dostlarımızla bu konuda çok konuştuk." dedi.

"En son aşamada Cumhurbaşkanımız dostluk elini en üst düzeyde ulaşarak, bu sorunun diyalogla bir an önce çözülmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizdi." ifadesini kullanan Hakan Fidan, ötelenmiş sorunların Astana Süreci ile yönetilecek bir durum olmaktan da çıktığını söyledi.

Hakan Fidan, "Özellikle nüfusun yarısının yerinden edilmiş olması, gerek ülke içinde gerek ülke dışına 10 milyondan fazla insanın çıkmış olması. Diğer taraftan terörle ilgili konular, bölgede olan gelişmeler... Bunların hepsi tabii meseleyi daha yönetilmesi güç ve karmaşık hale getirdi." diye konuştu.

Muhalefetle hükümet arasındaki diyalog eksikliğinin, çözüme yönelik arayış eksikliğinin sorunları bu noktaya getirdiğini ifade eden Hakan Fidan, yoğun bölgesel diplomasi trafiğinin sürdürüldüğünü anlattı.

Hakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla da Suriye meselesinin ele alındığını söyleyerek, "Suriye ve Türkiye ve İran'ın Suriye meselesinde görüşlerini çok samimi bir şekilde ortaya koyması ve neler yapabiliriz diye ortak bir çaba göstermesi Suriye açısından çok hayati bir konu diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Son dönemde yaptığı üst temaslara dikkati çeken Hakan Fidan, yakın zamanda Astana Süreci'nin hayata geçirileceğini söyledi.

"MÜLTECİ AKIMININ ARTIK DURMASI VE TERSİNE DÖNMESİ FEVKALADE ÖNEMLİ"

Bakan Hakan Fidan, "Tekrar insanların yerlerinden edilmesini ve başka yerlere gitmesini istemiyoruz. Tam tersine, artık yerlerinden edilmiş olan insanların tekrar evlerine dönmesini istiyoruz. Mülteci akımının artık durması ve tersine dönmesi fevkalade önemli." diye konuştu.

Terörle mücadelede hassasiyetin devam ettiğini vurgulayan Hakan Fidan, terör örgütlerinin fırsat kazanmaması, zemin kazanmamasının önemli olduğuna dikkati çekti.

Hakan Fidan, bütün bölgesel aktörlerin ve diğer aktörlerin yapması gerekenin hükümetle muhalefet arasındaki diyalog kanallarının açılması ve daha fazla kan ve gözyaşının, yıkımın önlenmesi olduğunu söyledi.

Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin bu yönde çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.