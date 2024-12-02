İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: "Bölgenin istikrarı doğrultusunda iş birliği yapacağız"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erakçi, "Bazı konularda görüş ayrılığımız olsa da daha yakın istişare ve diyalog konusunda karar aldık. Bölgenin istikrarı doğrultusunda iş birliği yapacağız" dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: "Bölgenin istikrarı doğrultusunda iş birliği yapacağız"
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi bir araya geldi. Hakan Fidan ve Abbas Erakçi, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Astana sürecinin kazanımlarının korunmasında fikir birliğini sağladık. Bir sonraki Astana toplantısını da kararlaştırdık. Biz bu süreci destekliyoruz. Bu sürecin tıkanmasını engellememiz lazım." dedi.

Bölgede barış ve istikrarın korunması için Suriye'deki barış ve istikrarın korunması gerektiğini savunan İranlı Bakan Erakçi, "Suriye ile ilgili bölgedeki istişareler büyük önem arz ediyor. Bu minvalde Türkiye ile istişare de her zaman büyük öneme sahip. Suriye'deki gerilimi azaltma konusunda istişare çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: "Bölgenin istikrarı doğrultusunda iş birliği yapacağız" - Resim : 1

Görüşmelerin çok iyi düzeyde gerçekleştiğini vurgulayan Abbas Erakçi, "İstişarelerimiz net, dostane ve yapıcıydı. Suriye'nin barış ve istikrara doğru ilerlemesi konusunda mutabıkız. Toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması gerekiyor. Suriye'de iyi bir yönetim için de gereken tedbirlerin alınması gerekiyor. Bazı konularda görüş ayrılığımız olsa da daha yakın istişare ve diyalog konusunda karar aldık. Bölgenin istikrarı doğrultusunda işbirliği yapacağız." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye'deki olaylarla ilgili açıklamaDışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye'deki olaylarla ilgili açıklamaGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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