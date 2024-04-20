Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrailli Bakan'ın paylaşımına yanıt verdi! "Utanması gereken..."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrailli Bakan'ın paylaşımına yanıt verdi! "Utanması gereken..."
Editör: Metehan Gül

Keçeli, "Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir." paylaşımını yapan Keçeli, işgalci İsrail hükümet üyelerinin gündemi değiştirme çabalarının sonuç vermeyeceğini vurguladı.

Keçeli, Türkiye’nin önceliğinin, Gazze’deki katliamın sona ermesinin sağlanması ve Filistin devletinin kurularak bölgede kalıcı barışın tesisi olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda çalışmaya ve İsrail’in işlediği suçlarla ilgili gerçekleri dile getirmeye devam edeceklerini aktardı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafını paylaşarak hakaret ve iftira içeren yorumlarda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# öncü keçeli # işgalci israil
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