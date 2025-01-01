Dışişleri Bakanlığından ABD'deki saldırıyla ilgili açıklama

ABD'nin New Orleans şehrinde bir araç, Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldı. Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı mesajında, ölümcül olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak nitelendirmiş ve olayın kurbanları için dua edilmesini istemişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New Orleans şehrinde düzenlenen saldırı dolayısıyla taziye dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, New Orleans'taki saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Açıklamada, saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılması ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesi temenni edildi.

FBI'DAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, Bourbon Caddesi'nde kalabalığın üzerine araç süren kişinin, yerel kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti.

FBI'ın soruşturmayı üstlendiği belirtilen açıklamada, "Ortaklarımızla beraber bu olayı terör saldırısı olarak soruşturacağız." ifadesi kullanılmıştı.

Olay yerinde ilk açıklamayı yapan FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, bunun bir terör saldırısı olmadığını dile getirmişti.

Duncan, olayı soruşturan yetkililerin, kaza mahallinde el yapımı patlayıcılar bulduğunu bildirmişti.