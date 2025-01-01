Dışişleri Bakanlığından ABD'deki saldırıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New Orleans şehrinde düzenlenen saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, saldırı dolayısıyla taziye dileğinde bulunuldu. Saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılması ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesi de temenni edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Dışişleri Bakanlığından ABD'deki saldırıyla ilgili açıklama
Yayınlanma:

ABD'nin New Orleans şehrinde bir araç, Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldı. Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı mesajında, ölümcül olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak nitelendirmiş ve olayın kurbanları için dua edilmesini istemişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New Orleans şehrinde düzenlenen saldırı dolayısıyla taziye dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, New Orleans'taki saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Açıklamada, saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılması ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesi temenni edildi.

FBI'DAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, Bourbon Caddesi'nde kalabalığın üzerine araç süren kişinin, yerel kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti.

FBI'ın soruşturmayı üstlendiği belirtilen açıklamada, "Ortaklarımızla beraber bu olayı terör saldırısı olarak soruşturacağız." ifadesi kullanılmıştı.

Olay yerinde ilk açıklamayı yapan FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, bunun bir terör saldırısı olmadığını dile getirmişti.

Duncan, olayı soruşturan yetkililerin, kaza mahallinde el yapımı patlayıcılar bulduğunu bildirmişti.

ABD'de bir araç kalabalığa daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı varABD'de bir araç kalabalığa daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı varDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

dışişleri bakanlığı abd saldırı
Günün Manşetleri
ABD'de bir araç kalabalığa daldı
ABD Başkanı Biden'dan saldırıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığından ABD'deki saldırıyla ilgili açıklama
Donald Trump'tan ABD'deki saldırıyla ilgili açıklama
Gazze'de can kaybı 45 bin 553'e yükseldi
İstanbul'da 44 kişi gözaltına alındı
İstanbul'daki fiyat artışları belli oldu
Avrupa'da kriz: Rusya gazı Avrupa'ya durdurdu
İstanbul, 2025'e "merhaba" dedi
Ankara, 2025'e "merhaba" dedi
Çok Okunanlar
Meteoroloji tahminini güncelledi Meteoroloji tahminini güncelledi
Elektrikte hizmet bedellerine zam! Yeni ücretler açıklandı Elektrikte hizmet bedellerine zam! Yeni ücretler açıklandı
Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı
BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak
Taciz iddiaları Hollywood’u karıştırdı: Justin Baldoni’den 250 milyon dolarlık dava Taciz iddiaları Hollywood’u karıştırdı: Justin Baldoni’den 250 milyon dolarlık dava