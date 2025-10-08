Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi! ‘Netanyahu hükümeti korsanlık yapıyor’

Gazze’ye insani yardım taşıyan Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda yapılan müdahaleye Türkiye’den sert yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı, “Bu, soykırımcı Netanyahu hükümetinin açık bir korsanlık eylemidir” açıklamasını yaptı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi! ‘Netanyahu hükümeti korsanlık yapıyor’
Yayınlanma:

Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu’na, İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan müdahale büyük tepki çekti. Türkiye, olayın ardından resmi açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in eylemini uluslararası hukuka aykırı bir saldırı olarak nitelendirerek çok sert bir ifadeyle kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Gazze’ye uygulanan hukuk ve insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir.”

“BU EYLEM, ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİDİR”

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, İsrail’in uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahalenin hiçbir yasal dayanağı olmadığı vurgulandı. Açıklamada, olayın uluslararası hukukta korsanlık olarak tanımlandığına dikkat çekildi.

Yetkililer, Türkiye’nin ve uluslararası toplumun bu tür eylemler karşısında sessiz kalmayacağını belirtti. Ankara’nın, olayla ilgili olarak uluslararası kuruluşlarla temasa geçtiği ve diplomatik girişimlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaçıran pişman olur! BİM 8 Ekim indirimleri başladıKaçıran pişman olur! BİM 8 Ekim indirimleri başladıMarket
Milletvekili Sema Silkin Ün İsrail askerleri tarafından alıkonuldu! ‘Eğer bu videoyu izliyorsanız…’Milletvekili Sema Silkin Ün İsrail askerleri tarafından alıkonuldu! ‘Eğer bu videoyu izliyorsanız…’Gündem
dışişleri bakanlığı gazze
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı
Yabancı plakalı araçlara yeni ceza düzenlemesi!
Nitelikli dolandırıcılık çetelerine dev operasyon!
Dilan-Engin Polat, Hadise, Mert Yazıcıoğlu ve daha birçok isim gözaltına alındı
22 adliye çalışanı suçüstü yakalandı
Türkiye ateşkes müzakerelerine katılacak!
“Türkiye’de her 10 kişiden 7’si kilolu”
Rezervler 183 milyar dolara çıktı
“Acımasız dünya sendromuna karşı iyiliği savunacağız!”
“Aynı hedefe yönelmiş bir aile olacağız”
Çok Okunanlar
Yağmur geliyor, fırtına peşinden! Yağmur geliyor, fırtına peşinden!
Ons altın fiyatı 4 bin doları geçti, işte güncel altın fiyatları Ons altın fiyatı 4 bin doları geçti, işte güncel altın fiyatları
Elinde jiletle esnafı rahatsız eden kişi vurularak öldürüldü Elinde jiletle esnafı rahatsız eden kişi vurularak öldürüldü
Kaçıran pişman olur! Kaçıran pişman olur!
Depoyu doldurmanın tam zamanı! Depoyu doldurmanın tam zamanı!