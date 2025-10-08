Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi! ‘Netanyahu hükümeti korsanlık yapıyor’

Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu’na, İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan müdahale büyük tepki çekti. Türkiye, olayın ardından resmi açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in eylemini uluslararası hukuka aykırı bir saldırı olarak nitelendirerek çok sert bir ifadeyle kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Gazze’ye uygulanan hukuk ve insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir.”

“BU EYLEM, ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİDİR”

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, İsrail’in uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahalenin hiçbir yasal dayanağı olmadığı vurgulandı. Açıklamada, olayın uluslararası hukukta korsanlık olarak tanımlandığına dikkat çekildi.

Yetkililer, Türkiye’nin ve uluslararası toplumun bu tür eylemler karşısında sessiz kalmayacağını belirtti. Ankara’nın, olayla ilgili olarak uluslararası kuruluşlarla temasa geçtiği ve diplomatik girişimlerin başlatıldığı öğrenildi.