Milletvekili Sema Silkin Ün İsrail askerleri tarafından alıkonuldu! ‘Eğer bu videoyu izliyorsanız…’

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Vicdan gemisinde yer alıyordu. Ancak sabah saatlerinde İsrail güçlerinin gemiye müdahale ettiği bildirildi.

İsrail askerlerinin operasyonu sırasında gemide bulunan bazı yolcuların gözaltına alındığı, iletişim kanallarının kesildiği aktarıldı. Bu gelişmenin ardından Milletvekili Ün’ün İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu açıklandı.

“EĞER BU VİDEOYU İZLİYORSANIZ ALIKONULMUŞUM DEMEKTİR”

Sema Silkin Ün, İsrail müdahalesinin ardından görüntülü bir paylaşım yaparak durumunu kamuoyuna duyurdu. Ün videoda şu ifadeleri kullandı:

“Ben Sema Silkin Ün, Türkiye Cumhuriyeti Milletvekiliyim. Eğer bu videoyu izliyorsanız, Gazze'ye yönelik hukuksuz ablukayı kırmak amacıyla çıktığım yolculuk sırasında, yine hukuka aykırı bir şekilde İsrail güçleri tarafından alıkonulmuş olduğum anlamına gelir.”