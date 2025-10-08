Yabancı plakalı araçlara yeni ceza düzenlemesi! Ödeme yapılmadan yurt dışına çıkış yok

Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı plakalı kara yolu taşıtlarının idari para cezalarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Hazine ve Maliye, İçişleri, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları tarafından hazırlanan “Yabancı Plakalı Taşıtların Faaliyetlerine Dair 4925 Sayılı Kanun ile 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Verilen İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelikle birlikte, sürücüsünün uyruk farkı gözetilmeksizin mevzuata aykırı hareket eden yabancı plakalı araçlara idari para cezası uygulanacak.

CEZA TUTANAKLARI ANINDA SİSTEME AKTARILACAK

Yeni düzenlemeye göre, mevzuata aykırı davranan yabancı plakalı araçlara yetkili kurumlar tarafından idari para cezası karar tutanağı düzenlenecek. Bu tutanaklara ait bilgiler anında elektronik ortama aktarılacak.

Belediyeler tarafından düzenlenen ceza tutanaklarının sisteme giriş işlemleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak. Elde edilen bilgiler Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne aktarılacak ve bu veriler cezanın tahsili için kullanılacak.

Ayrıca, cezayı düzenleyen kurumlar tahsil edilen cezalara ilişkin verileri Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

ÖDENMEYEN CEZALAR VERGİ DAİRESİNE AKTARILACAK

Cezanın muhatabına tebliğ edilmesi durumunda, tebliğ tarihi de Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek. Tebliğ edilip kesinleşmesine rağmen süresinde ödenmeyen cezalar ise ilgili kurum tarafından vergi dairelerine aktarılacak.

Bu cezanın Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne bağlı muhasebe birimleri tarafından tahsil edilmesi halinde, tahsilat bilgileri cezayı kesen kurum üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilecek. Ayrıca, yabancı sürücülere uygulanan cezalar ve araçlara ait muafiyet belgeleri de Göç İdaresi Başkanlığı’na bildirilecek.

Yeni düzenlemeye göre, yabancı plakalı araçlara uygulanan idari para cezaları; cezayı düzenleyen kurumlara, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı muhasebe birimlerine, vergi dairelerine, yetkili banka veya PTT şubelerine ödenebilecek.

CEZASINI ÖDEMEYEN ARAÇ SINIRI GEÇEMEYECEK

Yeni yönetmelikle getirilen en dikkat çekici madde, cezası ödenmeyen araçların yurt dışına çıkışının engellenmesi oldu. Yabancı plakalı taşıtlara ait idari para cezaları Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden bildirildiyse, bu cezaların tahsili yapılmadan araçların gümrük kapılarından çıkışına izin verilmeyecek.

Yönetmeliğe göre, yabancı plakalı araçlara kesilen cezalar elektronik ortamda da tebliğ edilebilecek. Ceza kesildiği anda sürücü bilgilendirilecek ve cezayı ödemesi sağlanacak.

Henüz tebliğ edilmemiş ancak tahsil edilen cezalar ise tahsil edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacak. Ayrıca, cezanın yasal dayanağı ve itiraz süreci hakkında bilgilendirme yapılacak. Bu süreçteki bildirim ve veri paylaşımına ilişkin teknik ayrıntılar, ilgili kurumlar arasında yapılacak protokollerle belirlenecek.