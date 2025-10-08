Kara yollarında yoğun çalışma! Birçok güzergahta trafik kontrollü ilerliyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde devam eden bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. Bazı yol kesimlerinde trafik akışı tek şeritten ve kontrollü şekilde sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu’nun 9-11. kilometreleri arasında, Denizli istikametinde şev çalışması yürütülüyor. Bu kapsamda emniyet şeridi ile sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, orta ve sol şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu’nun 7-10. kilometrelerinde, Bağlıca ve Eskişehir kavşakları arasında Eskişehir istikametindeki üstyapı onarım çalışması sürüyor. Bu nedenle ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu’nun 119-121. kilometreleri arasında, Sapanca-Adapazarı kavşakları (Göl Mahallesi mevkisi) güzergâhında alt geçit inşaatı yapılıyor. Bu nedenle trafik akışı diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, bu bölgede çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü bildirdi.
Ankara-Kırıkkale yolunun 29-32. kilometreleri arasında yer alan köprü yaklaşım dolgularında iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşım, Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
İzmir-Turgutlu yolunun 16-20. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak devam ediyor.
Balıkesir-Havran yolunun 33-35. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Havran yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
Sinop-Samsun yolunun 10-13. kilometrelerinde bulunan Demirciköy Tüneli’nde bakım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu sebeple Sinop yönü trafiğe kapatıldı ve sürücüler servis yoluna yönlendirildi.
Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.
Sivas-Kangal yolunun 32-34. kilometreleri arasında süren yapım çalışmaları nedeniyle Malatya-Sivas yönü trafiğe kapatıldı. Araç geçişleri, diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Piraziz-Bulancak ayrımı-Kovanlık-Aydındere yolunun 31-49. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu güzergahta trafik akışı, zaman zaman tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı