Kara yollarında yoğun çalışma! Birçok güzergahta trafik kontrollü ilerliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu’nun 9-11. kilometreleri arasında, Denizli istikametinde şev çalışması yürütülüyor. Bu kapsamda emniyet şeridi ile sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, orta ve sol şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu’nun 7-10. kilometrelerinde, Bağlıca ve Eskişehir kavşakları arasında Eskişehir istikametindeki üstyapı onarım çalışması sürüyor. Bu nedenle ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu’nun 119-121. kilometreleri arasında, Sapanca-Adapazarı kavşakları (Göl Mahallesi mevkisi) güzergâhında alt geçit inşaatı yapılıyor. Bu nedenle trafik akışı diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, bu bölgede çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü bildirdi.

Ankara-Kırıkkale yolunun 29-32. kilometreleri arasında yer alan köprü yaklaşım dolgularında iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşım, Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 16-20. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak devam ediyor.

Balıkesir-Havran yolunun 33-35. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Havran yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 10-13. kilometrelerinde bulunan Demirciköy Tüneli’nde bakım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu sebeple Sinop yönü trafiğe kapatıldı ve sürücüler servis yoluna yönlendirildi.

Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Sivas-Kangal yolunun 32-34. kilometreleri arasında süren yapım çalışmaları nedeniyle Malatya-Sivas yönü trafiğe kapatıldı. Araç geçişleri, diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Bulancak ayrımı-Kovanlık-Aydındere yolunun 31-49. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu güzergahta trafik akışı, zaman zaman tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor.