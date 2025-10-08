Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Dilan-Engin Polat, Hadise, Mert Yazıcıoğlu ve daha birçok isim gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması büyüyor. Aralarında Hadise, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar ve Özge Özpirinççi’nin de bulunduğu 19 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Savcılığın talimatı üzerine, kamuoyunca tanınan birçok ismin de yer aldığı 19 kişi hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon kapsamında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinççi, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Ceren Moray Orcan ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Operasyonda gözaltına alınan 19 isim, sabah saatlerinde ifade vermek ve kan örneği alınmak üzere jandarmaya getirildi. Ünlü isimlerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, ifade sürecinin tamamlanmasının ardından dosyanın savcılığa gönderileceği öğrenildi.

