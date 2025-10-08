Ali Yerlikaya duyurdu: Nitelikli dolandırıcılık çetelerine dev operasyon!

Türkiye genelinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık operasyonları kapsamında, vatandaşları milyonlarca lira dolandıran şebekelere büyük darbe indirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, 41 ilin Asayiş Şube Müdürlükleri eş zamanlı harekete geçti. Operasyonlar sonucunda toplam 271 şüpheli yakalandı.

“YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE VATANDAŞLARI TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER”

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin farklı yöntemlerle vatandaşları dolandırdıklarının tespit edildiğini belirtti.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırarak vatandaşları dolandırdıkları, sahte altın sattıkları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları ve sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ve oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları” tespit edildi.”

Bu kapsamda, dolandırıcılık şebekelerinin 971 vatandaşı mağdur ettiği ortaya çıktı.

206 KİŞİ TUTUKLANDI, 49’U ADLİ KONTROLDE

Yerlikaya, yapılan operasyonlar sonucunda 271 şüpheliden 206’sının tutuklandığını, 49 şüpheliye ise adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu.

Emniyet ekiplerinin, şüphelilerin dijital materyalleri ve banka hesapları üzerinde detaylı inceleme yaptığı belirtildi. Yapılan araştırmalarda, dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı hesaplarda 5 milyar 34 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, dolandırıcılık şebekelerine yönelik mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Paylaşımında şu mesajı paylaştı: “Vatandaşlarımızın alın teriyle kazandığı tek kuruşuna bile göz dikenlere asla geçit vermeyeceğiz. Dolandırıcılık yapan bu şebekeleri adalet önünde tek tek hesap verir hale getirmeye devam edeceğiz.”

Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen emniyet personeline teşekkür etti ve operasyon anlarına ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.