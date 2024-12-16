Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in Golan Tepeleri ile ilgili kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "(İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı) İsrail'in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşamasıdır." denildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in Golan Tepeleri ile ilgili kararına tepki
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Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in Golan Tepeleri ile ilgili aldığı yeni kararlar hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada, İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasının şiddetle kınandığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in attığı bu adım, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması hilafına İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesi, mücavir bölgelerinde ilerlemesi ve Suriye'ye yönelik hava saldırılarıyla birlikte değerlendirildiğinde son derece kaygı vericidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in devam eden eylemlerinin, Suriye'de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara ciddi şekilde zarar verdiği ve bölgedeki gerginliği daha da artırdığı belirtilerek, "İsrail'in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Uluslararası toplumun, İsrail'e gerekli tepkiyi göstermesi istenen açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin yasa dışı faaliyetlerinin sona ermesinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "(İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı) İsrail'in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşamasıdır." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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