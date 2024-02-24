Dışişleri Bakanlığından Rusya-Ukrayna açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan sürecin 2. yılına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek koşulların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığından Rusya-Ukrayna açıklaması
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 2. yıl önce başlattığı askeri operasyonla ilgili açıklama yaptı. İki ülke arasında yaşanan sürecin 2. yılında yapılan açıklamada, çatışmaların Ukrayna üzerindeki yıkıcı etkisinin büyüdüğü, bölgesel ve küresel düzeydeki olumsuz sonuçlarının derinleştiği kaydedildi.

"Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek koşulların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, bu anlayışla taraflara gerekli telkinlerin sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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