Diyanet açıkladı: Vekaletle kurbanda rekor bağış

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülük ettiği ve birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği 2025 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonu, bugüne kadarki en yüksek katılım oranına ulaştı. Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu yıl vekalet yoluyla kesilen kurban sayısı 3 milyonu aştı. Sadece Diyanet Vakfı aracılığıyla kesilen hisse sayısı ise 898 bin 500 olarak kayda geçti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke-i Mükerreme’de basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği bayramlaşma programında, vekaletle kurban kesiminin "cihanşümul bir iyilik hareketi" olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Milletimizin bağışladığı kurbanlar, dünyanın dört bir yanındaki mağdur ve muhtaçlara ulaştırılıyor. Bu, sadece bir dini vecibenin yerine getirilmesi değil, aynı zamanda küresel bir kardeşlik ruhunun yansımasıdır.”

Erbaş, bu yıl özellikle Filistin halkına yönelik yardımlarda artış olduğunu vurgulayarak, Gazze’ye gönderilmek üzere vekalet edilen kurban sayısının 60 bini geçtiğini açıkladı. Etlerin Mısır'da kesildiğini ve soğuk hava zinciriyle Gazze'ye gönderildiğini belirtti.

85 BİN HACIYA ÖRNEK ORGANİZASYON

Ali Erbaş, Türkiye’nin 85 bin hacı adayına yönelik organizasyonunun diğer ülkeler tarafından örnek alındığını söyledi. Hac hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla yapılan planlamalar, servis ve sağlık hizmetleriyle bu yıl da sorunsuz bir hac dönemi geçirildi. “Mekke ve Medine’de toplam 91 bin 196 muayene gerçekleştirildi. Arafat’taki Sahra Hastanemizde bin 30 kişi tedavi edildi,” diyen Erbaş, 14 vatandaşın hac ibadeti sırasında vefat ettiğini, halen tedavisi süren 40’a yakın hasta olduğunu da ifade etti.

Bu yıl Kraliyet Sarayı'nda gerçekleştirilen uluslararası hac buluşmasında Suriye heyetine söz hakkı verilmesinin sembolik anlam taşıdığına dikkat çeken Erbaş, Türkiye’ye yönelik teveccühün arttığını belirtti. Lübnan ve Türkistan coğrafyasından Müslüman liderlerin Türkiye'ye olan ilgisi, hac organizasyonlarının güven ve saygı kazandığını gösterdi.

500 YENİ EVLİ ÇİFTE UMRE DESTEĞİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025’in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından Diyanet Vakfı da özel bir uygulamayı devreye aldı. Yeni evlenen 500 çifte yüzde 50 umre indirimi sağlanacağını duyuran Başkan Erbaş, aile temelli projeleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi. “1 Haziran 2024 sonrası evlenen çiftlerimiz için başvurular açıldı. Ayrıca ailece umre programları için özel kampanyalar düzenleyeceğiz,” dedi.