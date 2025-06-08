LGBT bayrağını kapatan futbolculara 4'er maç men cezası verildi

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Disiplin Kurulu’nun açıklamasına göre, Olimpik Lyon’un Sırp futbolcusu Nemanja Matic ile Le Havre forması giyen Mısırlı Ahmed Hassan, 17 Mayıs’ta sezonun son haftasında oynanan maçlarda, formalarının kol kısmında yer alan LGBT sembolünü bantla kapattıkları gerekçesiyle 4 maç men cezası aldı. Bu cezanın ikisi ertelemeli olarak uygulanacak.

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Geçtiğimiz yıl aynı şekilde LGBT sembolünü gizleyen Monaco'nun Malili oyuncusu Muhammed Camara da 4 maç men cezasına çarptırılmıştı. Nantes’ta forma giyen Mısırlı forvet Mustafa Muhammed ise geçmiş yıllarda LGBT temalı formayı giymeyi reddettiği için kadro dışı bırakılmış ve para cezasına maruz kalmıştı.