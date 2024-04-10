Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da "Doğu Türkistan" kışkırtmasına katıldı

Bir yanda ABD ve İsrail'in yakıp yıktığı Filistin, diğer yanda ABD'nin terör örgütlerini besleyerek Çin'e karşı kışkırtmaya çalıştığı Sincan-Uygur özerk bölgesi. Diyanet İşleri Başkanı Filistin'e saldırılarla Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki ABD kışkırtmasını bir tuttu.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında islam coğrafyasının durumuna dikkat çeken Erbaş, Sincan Uygur özerk bölgesi konusunda ABD destekli ayrılıkçı terör örgütlerinin üslubuna yakın bir dil kullandı.

"Bugün Doğu Türkistan’dan Batı Sahra’ya uzanan devasa İslam coğrafyasında maalesef bayramlarda bile hüzün, keder, acı ve gözyaşı devam etmektedir. İşte Filistin ve Kudüs... Yıllardır işlenen katliamlarla adeta yetimler yurduna dönüşen Gazze… Yaşanan acıların, sistematik katliam, işkence ve tacizlerin son bulması için yüce Mevla’ya yakarma zamanıdır."

Diyanet İşleri Başkanlığı son dönem cuma hutbeledirinde de Türkiye - Çin ilişkilerine zarar veren CIA'in "Doğu Türkistan'da katliamlar yapıldığı" yalanlarını dile getirmişti.