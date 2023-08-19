Diyarbakır Anneleri'nden bir zafer daha! İki aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır anneleri yine zafer kazandı. Mücadele sonucu evlatlarına kavuştular.

Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan, paylaşımında son iki günde iki annenin daha evladına kavuştuğunu belirtti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır annelerinin cesaretleri, ferasetleri, dimdik duruşlarıyla sağır ve kör olmayan tüm kalplere örnektir. Onların yüreği Diyarbakır surları kadar güçlüdür." ifadelerini kullandı.

Evlat nöbetinin 1446'ncı gününde, N.K ikna çalışmaları sonrası Habur Kara Hudut Kapısı'nda teslim oldu.

Eylemin 1447'nci gününde ise F.U Şanlıurfa Akçakale Sınır Kapısı'nda teslim olarak ailesiyle buluşturuldu.

Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 45 kişi ikna edilerek teslim oldu.