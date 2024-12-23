Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayet davasında kritik adım

Sanıklar, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan yargılanıyor. Olayla ilgili, Narin Güran’ın kaybolmasının ardından 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunmuştu.

Aile bireylerinin toplantı görüntüleri, Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenerek bilirkişi raporu hazırlanacak. Görüntülerin, cinayetin arka planını daha da netleştirebileceği düşünülüyor.

Olayın yaşandığı 21 Ağustos 2024'te Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde Narin Güran kaybolmuş, ardından yapılan araştırmalar sonucu cesedi bulunmuştu. Aile üyeleri anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, cinayetle ilişkilendirilen şüpheliler olarak tutuklanmıştı.