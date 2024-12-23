Elazığ’da 3 milyon liralık kaçak et operasyonu

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı, Gülüşkür Jandarma Karakol Komutanlığı, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda, Van’dan gelen bir kamyon, Kovancılar ilçesi Gülüşkür yolunda durduruldu. Kamyonda yapılan aramada, piyasa değeri milyonlarla ifade edilen kaçak etler bulundu.

Operasyonda, kaçak etleri temin ettiği tespit edilen Ö.A., taşıma işlemini gerçekleştiren N.Ş. ve teslim alacağı öğrenilen L.T., gözaltına alındı. Ele geçirilen kaçak etler, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edilmek üzere el konuldu. Şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı.